Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 345.710 0,34 BIST ANKARA 196.283 0,63 BIST ANTALYA 108.410 0,08 BIST BALIKESİR 124.264 1,32 BIST BURSA 212.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|345.710
|0,34
|BIST ANKARA
|196.283
|0,63
|BIST ANTALYA
|108.410
|0,08
|BIST BALIKESİR
|124.264
|1,32
|BIST BURSA
|212.390
|1,06
|BIST DENIZLI
|257.609
|7,12
|BIST ISTANBUL
|119.686
|0,77
|BIST IZMIR
|235.995
|1,09
|BIST KAYSERI
|493.906
|2,40
|BIST KOCAELI
|226.768
|1,68
|BIST KONYA
|102.272
|0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|736.246
|1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:23 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı