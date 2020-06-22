Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 345.710 0,34 BIST ANKARA 196.283 0,63 BIST ANTALYA 108.410 0,08 BIST BALIKESİR 124.264 1,32 BIST BURSA 212.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 345.710 0,34
BIST ANKARA 196.283 0,63
BIST ANTALYA 108.410 0,08
BIST BALIKESİR 124.264 1,32
BIST BURSA 212.390 1,06
BIST DENIZLI 257.609 7,12
BIST ISTANBUL 119.686 0,77
BIST IZMIR 235.995 1,09
BIST KAYSERI 493.906 2,40
BIST KOCAELI 226.768 1,68
BIST KONYA 102.272 0,97
BIST TEKIRDAĞ 736.246 1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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