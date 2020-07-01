Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 347.550 1,06 BIST ANKARA 202.794 1,43 BIST ANTALYA 115.379 -1,05 BIST BALIKESİR 128.263 0,56 BIST BURSA 236.527 0,09 BIST DENIZLI 252.191 -1,82 BIST ISTANBUL 120.593 -0,74 BIST IZMIR 241.075 0,11 BIST KAYSERI 539.327 1,61 BIST KOCAELI 227.344 -0,47 BIST KONYA 105.231 -0,04 BIST TEKIRDAĞ 732.571 -0,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)