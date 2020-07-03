Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 363.126 0,07 BIST ANKARA 205.296 0,74 BIST ANTALYA 128.258 2,99 BIST BALIKESİR 132.499 0,45 BIST BURSA 247.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|363.126
|0,07
|BIST ANKARA
|205.296
|0,74
|BIST ANTALYA
|128.258
|2,99
|BIST BALIKESİR
|132.499
|0,45
|BIST BURSA
|247.850
|2,41
|BIST DENIZLI
|256.796
|0,37
|BIST ISTANBUL
|122.011
|-0,11
|BIST IZMIR
|244.521
|0,28
|BIST KAYSERI
|553.222
|1,30
|BIST KOCAELI
|229.764
|-0,06
|BIST KONYA
|111.270
|1,65
|BIST TEKIRDAĞ
|771.979
|1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:25 Kaynak: AA
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