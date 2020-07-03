Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 363.126 0,07 BIST ANKARA 205.296 0,74 BIST ANTALYA 128.258 2,99 BIST BALIKESİR 132.499 0,45 BIST BURSA 247.850 2,41 BIST DENIZLI 256.796 0,37 BIST ISTANBUL 122.011 -0,11 BIST IZMIR 244.521 0,28 BIST KAYSERI 553.222 1,30 BIST KOCAELI 229.764 -0,06 BIST KONYA 111.270 1,65 BIST TEKIRDAĞ 771.979 1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)