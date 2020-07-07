Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 367.517 1,64 BIST ANKARA 211.063 0,91 BIST ANTALYA 137.784 3,48 BIST BALIKESİR 135.200 -1,87 BIST BURSA 255.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|367.517
|1,64
|BIST ANKARA
|211.063
|0,91
|BIST ANTALYA
|137.784
|3,48
|BIST BALIKESİR
|135.200
|-1,87
|BIST BURSA
|255.183
|0,62
|BIST DENIZLI
|249.868
|-2,06
|BIST ISTANBUL
|123.047
|-0,08
|BIST IZMIR
|248.243
|-0,15
|BIST KAYSERI
|576.224
|0,84
|BIST KOCAELI
|231.969
|1,23
|BIST KONYA
|113.384
|-0,66
|BIST TEKIRDAĞ
|777.025
|-0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:23 Kaynak: AA
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