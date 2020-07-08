Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 365.743 -0,58 BIST ANKARA 213.219 0,32 BIST ANTALYA 136.311 -2,04 BIST BALIKESİR 134.899 -1,01 BIST BURSA 255.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 365.743 -0,58
BIST ANKARA 213.219 0,32
BIST ANTALYA 136.311 -2,04
BIST BALIKESİR 134.899 -1,01
BIST BURSA 255.769 0,63
BIST DENIZLI 248.098 -2,39
BIST ISTANBUL 125.030 0,65
BIST IZMIR 252.574 0,50
BIST KAYSERI 577.264 -0,61
BIST KOCAELI 233.556 0,64
BIST KONYA 113.268 0,03
BIST TEKIRDAĞ 785.169 0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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