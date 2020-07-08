Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 365.743 -0,58 BIST ANKARA 213.219 0,32 BIST ANTALYA 136.311 -2,04 BIST BALIKESİR 134.899 -1,01 BIST BURSA 255.769 0,63 BIST DENIZLI 248.098 -2,39 BIST ISTANBUL 125.030 0,65 BIST IZMIR 252.574 0,50 BIST KAYSERI 577.264 -0,61 BIST KOCAELI 233.556 0,64 BIST KONYA 113.268 0,03 BIST TEKIRDAĞ 785.169 0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)