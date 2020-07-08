Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 365.743 -0,58 BIST ANKARA 213.219 0,32 BIST ANTALYA 136.311 -2,04 BIST BALIKESİR 134.899 -1,01 BIST BURSA 255.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|365.743
|-0,58
|BIST ANKARA
|213.219
|0,32
|BIST ANTALYA
|136.311
|-2,04
|BIST BALIKESİR
|134.899
|-1,01
|BIST BURSA
|255.769
|0,63
|BIST DENIZLI
|248.098
|-2,39
|BIST ISTANBUL
|125.030
|0,65
|BIST IZMIR
|252.574
|0,50
|BIST KAYSERI
|577.264
|-0,61
|BIST KOCAELI
|233.556
|0,64
|BIST KONYA
|113.268
|0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|785.169
|0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:39 Kaynak: AA
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