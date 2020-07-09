Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 357.839 -0,74 BIST ANKARA 211.818 0,21 BIST ANTALYA 133.611 -2,10 BIST BALIKESİR 131.347 -1,23 BIST BURSA 251.085 -0,80 BIST DENIZLI 248.346 -0,19 BIST ISTANBUL 124.975 0,61 BIST IZMIR 250.661 0,15 BIST KAYSERI 562.341 -2,05 BIST KOCAELI 233.430 0,94 BIST KONYA 117.656 4,29 BIST TEKIRDAĞ 779.630 -0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)