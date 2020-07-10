Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 344.407 -0,07 BIST ANKARA 201.361 -1,43 BIST ANTALYA 127.595 -0,96 BIST BALIKESİR 121.569 -3,50 BIST BURSA 239.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|344.407
|-0,07
|BIST ANKARA
|201.361
|-1,43
|BIST ANTALYA
|127.595
|-0,96
|BIST BALIKESİR
|121.569
|-3,50
|BIST BURSA
|239.688
|-0,29
|BIST DENIZLI
|230.231
|-3,30
|BIST ISTANBUL
|119.629
|-1,24
|BIST IZMIR
|237.946
|-1,85
|BIST KAYSERI
|527.730
|-2,65
|BIST KOCAELI
|226.707
|-0,77
|BIST KONYA
|116.292
|0,42
|BIST TEKIRDAĞ
|736.375
|-2,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:21 Kaynak: AA
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