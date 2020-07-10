Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 344.407 -0,07 BIST ANKARA 201.361 -1,43 BIST ANTALYA 127.595 -0,96 BIST BALIKESİR 121.569 -3,50 BIST BURSA 239.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 344.407 -0,07
BIST ANKARA 201.361 -1,43
BIST ANTALYA 127.595 -0,96
BIST BALIKESİR 121.569 -3,50
BIST BURSA 239.688 -0,29
BIST DENIZLI 230.231 -3,30
BIST ISTANBUL 119.629 -1,24
BIST IZMIR 237.946 -1,85
BIST KAYSERI 527.730 -2,65
BIST KOCAELI 226.707 -0,77
BIST KONYA 116.292 0,42
BIST TEKIRDAĞ 736.375 -2,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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