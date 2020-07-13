Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 359.527 4,07 BIST ANKARA 208.986 2,77 BIST ANTALYA 136.163 5,37 BIST BALIKESİR 127.131 4,05 BIST BURSA 254.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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