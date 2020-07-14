Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 374.241 0,20 BIST ANKARA 211.358 0,41 BIST ANTALYA 140.298 0,53 BIST BALIKESİR 131.054 2,20 BIST BURSA 257.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|374.241
|0,20
|BIST ANKARA
|211.358
|0,41
|BIST ANTALYA
|140.298
|0,53
|BIST BALIKESİR
|131.054
|2,20
|BIST BURSA
|257.407
|0,53
|BIST DENIZLI
|244.255
|-1,19
|BIST ISTANBUL
|122.967
|-0,45
|BIST IZMIR
|247.406
|-0,04
|BIST KAYSERI
|562.305
|-0,05
|BIST KOCAELI
|233.870
|-0,49
|BIST KONYA
|121.718
|0,85
|BIST TEKIRDAĞ
|758.856
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:41 Kaynak: AA
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