Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 374.241 0,20 BIST ANKARA 211.358 0,41 BIST ANTALYA 140.298 0,53 BIST BALIKESİR 131.054 2,20 BIST BURSA 257.407 0,53 BIST DENIZLI 244.255 -1,19 BIST ISTANBUL 122.967 -0,45 BIST IZMIR 247.406 -0,04 BIST KAYSERI 562.305 -0,05 BIST KOCAELI 233.870 -0,49 BIST KONYA 121.718 0,85 BIST TEKIRDAĞ 758.856 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)