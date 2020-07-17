Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 436.647 6,60 BIST ANKARA 213.407 0,26 BIST ANTALYA 140.788 -0,10 BIST BALIKESİR 132.917 0,55 BIST BURSA 264.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|436.647
|6,60
|BIST ANKARA
|213.407
|0,26
|BIST ANTALYA
|140.788
|-0,10
|BIST BALIKESİR
|132.917
|0,55
|BIST BURSA
|264.006
|1,92
|BIST DENIZLI
|243.658
|0,78
|BIST ISTANBUL
|123.320
|0,12
|BIST IZMIR
|250.179
|1,16
|BIST KAYSERI
|567.816
|0,30
|BIST KOCAELI
|237.299
|0,97
|BIST KONYA
|143.729
|6,15
|BIST TEKIRDAĞ
|777.041
|0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:21 Kaynak: AA
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