Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 436.647 6,60 BIST ANKARA 213.407 0,26 BIST ANTALYA 140.788 -0,10 BIST BALIKESİR 132.917 0,55 BIST BURSA 264.006 1,92 BIST DENIZLI 243.658 0,78 BIST ISTANBUL 123.320 0,12 BIST IZMIR 250.179 1,16 BIST KAYSERI 567.816 0,30 BIST KOCAELI 237.299 0,97 BIST KONYA 143.729 6,15 BIST TEKIRDAĞ 777.041 0,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)