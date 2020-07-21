Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 439.102 0,23 BIST ANKARA 216.426 0,55 BIST ANTALYA 154.371 4,93 BIST BALIKESİR 135.409 0,93 BIST BURSA 269.282 1,18 BIST DENIZLI 243.871 0,54 BIST ISTANBUL 125.484 1,18 BIST IZMIR 257.002 1,06 BIST KAYSERI 575.384 1,57 BIST KOCAELI 239.284 0,96 BIST KONYA 164.303 5,76 BIST TEKIRDAĞ 802.172 0,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)