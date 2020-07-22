Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 423.692 -0,37 BIST ANKARA 215.093 1,85 BIST ANTALYA 154.827 2,37 BIST BALIKESİR 133.756 0,70 BIST BURSA 267.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|423.692
|-0,37
|BIST ANKARA
|215.093
|1,85
|BIST ANTALYA
|154.827
|2,37
|BIST BALIKESİR
|133.756
|0,70
|BIST BURSA
|267.247
|1,24
|BIST DENIZLI
|235.551
|-1,16
|BIST ISTANBUL
|122.978
|0,14
|BIST IZMIR
|252.824
|0,99
|BIST KAYSERI
|566.402
|0,70
|BIST KOCAELI
|236.363
|0,47
|BIST KONYA
|164.076
|0,52
|BIST TEKIRDAĞ
|767.491
|-0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:25 Kaynak: AA
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