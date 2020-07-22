Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 423.692 -0,37 BIST ANKARA 215.093 1,85 BIST ANTALYA 154.827 2,37 BIST BALIKESİR 133.756 0,70 BIST BURSA 267.247 1,24 BIST DENIZLI 235.551 -1,16 BIST ISTANBUL 122.978 0,14 BIST IZMIR 252.824 0,99 BIST KAYSERI 566.402 0,70 BIST KOCAELI 236.363 0,47 BIST KONYA 164.076 0,52 BIST TEKIRDAĞ 767.491 -0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)