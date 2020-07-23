Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 422.540 1,39 BIST ANKARA 218.523 1,51 BIST ANTALYA 150.914 0,62 BIST BALIKESİR 134.685 1,41 BIST BURSA 273.802 1,93 BIST DENIZLI 251.534 -0,78 BIST ISTANBUL 123.207 0,99 BIST IZMIR 254.642 0,95 BIST KAYSERI 561.416 -0,39 BIST KOCAELI 238.037 1,16 BIST KONYA 161.891 2,87 BIST TEKIRDAĞ 767.628 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)