Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 422.961 0,11 BIST ANKARA 218.630 0,10 BIST ANTALYA 148.256 -1,54 BIST BALIKESİR 133.418 -0,86 BIST BURSA 270.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|422.961
|0,11
|BIST ANKARA
|218.630
|0,10
|BIST ANTALYA
|148.256
|-1,54
|BIST BALIKESİR
|133.418
|-0,86
|BIST BURSA
|270.943
|0,19
|BIST DENIZLI
|245.433
|-1,63
|BIST ISTANBUL
|122.955
|0,10
|BIST IZMIR
|255.011
|0,81
|BIST KAYSERI
|568.894
|-1,01
|BIST KOCAELI
|238.202
|0,06
|BIST KONYA
|170.795
|1,23
|BIST TEKIRDAĞ
|762.557
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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