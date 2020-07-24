Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:23

Kaynak: AA

Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti

İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri