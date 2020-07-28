Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.434 -0,04 BIST ANKARA 2.243 -0,94 BIST ANTALYA 1.538 -1,29 BIST BALIKESİR 1.332 -1,74 BIST BURSA 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.434
|-0,04
|BIST ANKARA
|2.243
|-0,94
|BIST ANTALYA
|1.538
|-1,29
|BIST BALIKESİR
|1.332
|-1,74
|BIST BURSA
|2.757
|0,55
|BIST DENIZLI
|2.421
|-1,19
|BIST ISTANBUL
|1.219
|-1,16
|BIST IZMIR
|2.585
|-0,90
|BIST KAYSERI
|5.736
|-2,86
|BIST KOCAELI
|2.417
|0,75
|BIST KONYA
|1.638
|-0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|7.597
|-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:25
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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