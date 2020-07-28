Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.434 -0,04 BIST ANKARA 2.243 -0,94 BIST ANTALYA 1.538 -1,29 BIST BALIKESİR 1.332 -1,74 BIST BURSA 2.757 0,55 BIST DENIZLI 2.421 -1,19 BIST ISTANBUL 1.219 -1,16 BIST IZMIR 2.585 -0,90 BIST KAYSERI 5.736 -2,86 BIST KOCAELI 2.417 0,75 BIST KONYA 1.638 -0,64 BIST TEKIRDAĞ 7.597 -1,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)