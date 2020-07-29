Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.209 -0,41 BIST ANKARA 2.168 -0,26 BIST ANTALYA 1.462 0,65 BIST BALIKESİR 1.263 -0,91 BIST BURSA 2.752 2,40 BIST DENIZLI 2.375 -1,37 BIST ISTANBUL 1.175 -0,74 BIST IZMIR 2.499 -0,67 BIST KAYSERI 5.564 -0,87 BIST KOCAELI 2.373 0,72 BIST KONYA 1.635 2,26 BIST TEKIRDAĞ 7.797 6,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)