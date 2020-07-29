Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.209 -0,41 BIST ANKARA 2.168 -0,26 BIST ANTALYA 1.462 0,65 BIST BALIKESİR 1.263 -0,91 BIST BURSA 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.209
|-0,41
|BIST ANKARA
|2.168
|-0,26
|BIST ANTALYA
|1.462
|0,65
|BIST BALIKESİR
|1.263
|-0,91
|BIST BURSA
|2.752
|2,40
|BIST DENIZLI
|2.375
|-1,37
|BIST ISTANBUL
|1.175
|-0,74
|BIST IZMIR
|2.499
|-0,67
|BIST KAYSERI
|5.564
|-0,87
|BIST KOCAELI
|2.373
|0,72
|BIST KONYA
|1.635
|2,26
|BIST TEKIRDAĞ
|7.797
|6,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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