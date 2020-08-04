Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.180 -0,48 BIST ANKARA 2.135 0,12 BIST ANTALYA 1.460 -1,54 BIST BALIKESİR 1.283 1,35 BIST BURSA 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.180
|-0,48
|BIST ANKARA
|2.135
|0,12
|BIST ANTALYA
|1.460
|-1,54
|BIST BALIKESİR
|1.283
|1,35
|BIST BURSA
|2.751
|-0,64
|BIST DENIZLI
|2.411
|-2,01
|BIST ISTANBUL
|1.171
|0,55
|BIST IZMIR
|2.470
|-0,09
|BIST KAYSERI
|5.557
|-1,26
|BIST KOCAELI
|2.375
|0,37
|BIST KONYA
|1.551
|-3,28
|BIST TEKIRDAĞ
|7.465
|-4,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 01:19
Kaynak: AA
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