Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.180 -0,48 BIST ANKARA 2.135 0,12 BIST ANTALYA 1.460 -1,54 BIST BALIKESİR 1.283 1,35 BIST BURSA 2.751 -0,64 BIST DENIZLI 2.411 -2,01 BIST ISTANBUL 1.171 0,55 BIST IZMIR 2.470 -0,09 BIST KAYSERI 5.557 -1,26 BIST KOCAELI 2.375 0,37 BIST KONYA 1.551 -3,28 BIST TEKIRDAĞ 7.465 -4,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)