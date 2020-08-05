Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 3.980 -1,62 BIST ANKARA 2.081 0,69 BIST ANTALYA 1.342 -2,09 BIST BALIKESİR 1.228 -0,07 BIST BURSA 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|3.980
|-1,62
|BIST ANKARA
|2.081
|0,69
|BIST ANTALYA
|1.342
|-2,09
|BIST BALIKESİR
|1.228
|-0,07
|BIST BURSA
|2.588
|-1,40
|BIST DENIZLI
|2.345
|0,88
|BIST ISTANBUL
|1.144
|0,13
|BIST IZMIR
|2.364
|-0,07
|BIST KAYSERI
|5.361
|-0,94
|BIST KOCAELI
|2.278
|-0,24
|BIST KONYA
|1.400
|-5,67
|BIST TEKIRDAĞ
|7.174
|-0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Son Dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzaladı Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim? Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı 10 yaşındaki Hüseyin'den günlerdir haber alınamıyor! Ailesi gözü yaşlı bir şekilde bekliyor Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu Beyrut limanındaki patlama, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ı zor durumda bırakabilir 35 metre yüksekliğindeki asansör boşluğunda bir kişi ölü olarak bulundu Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık