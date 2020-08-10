Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 3.997 3,26 BIST ANKARA 2.030 2,35 BIST ANTALYA 1.261 -1,51 BIST BALIKESİR 1.171 0,31 BIST BURSA 2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 3.997 3,26 BIST ANKARA 2.030 2,35 BIST ANTALYA 1.261 -1,51 BIST BALIKESİR 1.171 0,31 BIST BURSA 2.500 2,27 BIST DENIZLI 2.310 -0,96 BIST ISTANBUL 1.119 -0,14 BIST IZMIR 2.333 0,14 BIST KAYSERI 5.031 -1,34 BIST KOCAELI 2.282 1,33 BIST KONYA 1.488 2,16 BIST TEKIRDAĞ 7.898 4,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:25

Kaynak: AA

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