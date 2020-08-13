Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.173 0,39 BIST ANKARA 2.075 -0,05 BIST ANTALYA 1.281 -3,31 BIST BALIKESİR 1.190 -1,44 BIST BURSA 2.537 0,10 BIST DENIZLI 2.306 0,08 BIST ISTANBUL 1.171 0,18 BIST IZMIR 2.342 -0,78 BIST KAYSERI 5.076 -1,72 BIST KOCAELI 2.368 0,82 BIST KONYA 1.535 1,16 BIST TEKIRDAĞ 7.871 3,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)