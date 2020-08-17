Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.050 -0,23 BIST ANKARA 1.994 0,09 BIST ANTALYA 1.266 -0,04 BIST BALIKESİR 1.155 -0,65 BIST BURSA 2.435 0,16 BIST DENIZLI 2.327 0,57 BIST ISTANBUL 1.130 -0,44 BIST IZMIR 2.309 1,17 BIST KAYSERI 4.988 0,99 BIST KOCAELI 2.349 0,72 BIST KONYA 1.458 -0,38 BIST TEKIRDAĞ 7.670 -3,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)