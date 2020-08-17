Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.050 -0,23 BIST ANKARA 1.994 0,09 BIST ANTALYA 1.266 -0,04 BIST BALIKESİR 1.155 -0,65 BIST BURSA 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.050
|-0,23
|BIST ANKARA
|1.994
|0,09
|BIST ANTALYA
|1.266
|-0,04
|BIST BALIKESİR
|1.155
|-0,65
|BIST BURSA
|2.435
|0,16
|BIST DENIZLI
|2.327
|0,57
|BIST ISTANBUL
|1.130
|-0,44
|BIST IZMIR
|2.309
|1,17
|BIST KAYSERI
|4.988
|0,99
|BIST KOCAELI
|2.349
|0,72
|BIST KONYA
|1.458
|-0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|7.670
|-3,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı