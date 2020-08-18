Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.075 0,96 BIST ANKARA 2.032 0,69 BIST ANTALYA 1.264 1,68 BIST BALIKESİR 1.151 0,74 BIST BURSA 2.441 1,24 BIST DENIZLI 2.324 -0,55 BIST ISTANBUL 1.144 1,22 BIST IZMIR 2.359 0,82 BIST KAYSERI 5.122 1,95 BIST KOCAELI 2.383 0,98 BIST KONYA 1.463 0,64 BIST TEKIRDAĞ 7.527 0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)