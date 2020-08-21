Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.476 3,17 BIST ANKARA 2.058 -0,15 BIST ANTALYA 1.238 -1,62 BIST BALIKESİR 1.145 -0,17 BIST BURSA 2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.476 3,17 BIST ANKARA 2.058 -0,15 BIST ANTALYA 1.238 -1,62 BIST BALIKESİR 1.145 -0,17 BIST BURSA 2.507 0,60 BIST DENIZLI 2.309 -0,24 BIST ISTANBUL 1.175 0,72 BIST IZMIR 2.500 0,21 BIST KAYSERI 5.413 -0,19 BIST KOCAELI 2.522 -0,56 BIST KONYA 1.617 2,63 BIST TEKIRDAĞ 7.263 0,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:29

Kaynak: AA

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