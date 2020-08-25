Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.805 5,39 BIST ANKARA 1.997 -0,13 BIST ANTALYA 1.278 -1,14 BIST BALIKESİR 1.123 0,90 BIST BURSA 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.805
|5,39
|BIST ANKARA
|1.997
|-0,13
|BIST ANTALYA
|1.278
|-1,14
|BIST BALIKESİR
|1.123
|0,90
|BIST BURSA
|2.472
|0,59
|BIST DENIZLI
|2.353
|0,31
|BIST ISTANBUL
|1.161
|0,15
|BIST IZMIR
|2.445
|0,61
|BIST KAYSERI
|5.164
|-0,38
|BIST KOCAELI
|2.441
|0,06
|BIST KONYA
|1.590
|0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|7.320
|1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 13:23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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