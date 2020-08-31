Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.767 -0,15 BIST ANKARA 1.971 -1,28 BIST ANTALYA 1.240 -0,59 BIST BALIKESİR 1.135 -0,35 BIST BURSA 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.767
|-0,15
|BIST ANKARA
|1.971
|-1,28
|BIST ANTALYA
|1.240
|-0,59
|BIST BALIKESİR
|1.135
|-0,35
|BIST BURSA
|2.575
|0,71
|BIST DENIZLI
|2.387
|-1,35
|BIST ISTANBUL
|1.136
|-0,83
|BIST IZMIR
|2.481
|-0,36
|BIST KAYSERI
|5.205
|-0,66
|BIST KOCAELI
|2.420
|-1,10
|BIST KONYA
|1.609
|0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|7.179
|0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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