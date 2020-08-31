Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.767 -0,15 BIST ANKARA 1.971 -1,28 BIST ANTALYA 1.240 -0,59 BIST BALIKESİR 1.135 -0,35 BIST BURSA 2.575 0,71 BIST DENIZLI 2.387 -1,35 BIST ISTANBUL 1.136 -0,83 BIST IZMIR 2.481 -0,36 BIST KAYSERI 5.205 -0,66 BIST KOCAELI 2.420 -1,10 BIST KONYA 1.609 0,77 BIST TEKIRDAĞ 7.179 0,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)