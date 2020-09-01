Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.623 0,28 BIST ANKARA 1.937 -1,19 BIST ANTALYA 1.215 -1,64 BIST BALIKESİR 1.158 2,60 BIST BURSA 2.546 -1,29 BIST DENIZLI 2.370 -0,86 BIST ISTANBUL 1.119 -0,73 BIST IZMIR 2.462 -0,85 BIST KAYSERI 5.236 -0,59 BIST KOCAELI 2.359 -1,62 BIST KONYA 1.568 -0,86 BIST TEKIRDAĞ 7.355 1,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)