Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.727 0,05 BIST ANKARA 1.994 0,20 BIST ANTALYA 1.290 1,70 BIST BALIKESİR 1.157 0,49 BIST BURSA 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.727
|0,05
|BIST ANKARA
|1.994
|0,20
|BIST ANTALYA
|1.290
|1,70
|BIST BALIKESİR
|1.157
|0,49
|BIST BURSA
|2.568
|-0,26
|BIST DENIZLI
|2.479
|1,99
|BIST ISTANBUL
|1.145
|0,62
|BIST IZMIR
|2.460
|-1,13
|BIST KAYSERI
|5.426
|0,97
|BIST KOCAELI
|2.396
|0,28
|BIST KONYA
|1.574
|0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|7.263
|-0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: En küçük ihlale dahi izin vermeyeceğiz İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir Galatasaray, Kolombiyalı stoper Jeison Murillo için yeniden devreye girdi Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu Tahrik etmeye devam ediyorlar! Yunan Cumhurbaşkanı, 13 Eylül'de Meis Adası'na ayak basacak Son Dakika: Galatasaray, 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı