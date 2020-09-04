Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.645 1,01 BIST ANKARA 1.989 0,45 BIST ANTALYA 1.325 0,83 BIST BALIKESİR 1.184 0,76 BIST BURSA 2.563 0,86 BIST DENIZLI 2.616 -1,13 BIST ISTANBUL 1.146 0,53 BIST IZMIR 2.405 0,75 BIST KAYSERI 5.432 0,99 BIST KOCAELI 2.362 1,12 BIST KONYA 1.671 1,39 BIST TEKIRDAĞ 7.071 0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)