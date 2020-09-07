Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Son Dakika: Dolar 7,4685 ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor

"Çiğ köfteli" kadın trafik magandası kamerada! O anları kaydettirip sosyal medyadan paylaştı

Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt

Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı