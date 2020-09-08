Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 4.758 0,49 BIST ANKARA 2.005 -0,11 BIST ANTALYA 1.337 -1,72 BIST BALIKESİR 1.214 -0,23 BIST BURSA 2.612 -0,27 BIST DENIZLI 2.655 -0,18 BIST ISTANBUL 1.170 -0,19 BIST IZMIR 2.408 -1,07 BIST KAYSERI 5.576 -0,67 BIST KOCAELI 2.387 -0,71 BIST KONYA 1.694 -1,34 BIST TEKIRDAĞ 7.121 -0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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