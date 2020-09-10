Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 4.742 0,82 BIST ANKARA 2.020 -0,17 BIST ANTALYA 1.351 1,17 BIST BALIKESİR 1.224 0,45 BIST BURSA 2.652 0,11 BIST DENIZLI 2.614 -3,96 BIST ISTANBUL 1.180 0,22 BIST IZMIR 2.479 -0,89 BIST KAYSERI 5.498 -0,59 BIST KOCAELI 2.415 -1,04 BIST KONYA 1.729 2,11 BIST TEKIRDAĞ 7.214 1,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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