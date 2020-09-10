Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.742
|0,82
|BIST ANKARA
|2.020
|-0,17
|BIST ANTALYA
|1.351
|1,17
|BIST BALIKESİR
|1.224
|0,45
|BIST BURSA
|2.652
|0,11
|BIST DENIZLI
|2.614
|-3,96
|BIST ISTANBUL
|1.180
|0,22
|BIST IZMIR
|2.479
|-0,89
|BIST KAYSERI
|5.498
|-0,59
|BIST KOCAELI
|2.415
|-1,04
|BIST KONYA
|1.729
|2,11
|BIST TEKIRDAĞ
|7.214
|1,28
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi