Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.849
|0,94
|BIST ANKARA
|2.028
|0,72
|BIST ANTALYA
|1.364
|0,27
|BIST BALIKESİR
|1.276
|2,50
|BIST BURSA
|2.698
|1,36
|BIST DENIZLI
|2.597
|1,81
|BIST ISTANBUL
|1.184
|0,43
|BIST IZMIR
|2.511
|1,17
|BIST KAYSERI
|5.499
|-0,22
|BIST KOCAELI
|2.444
|1,05
|BIST KONYA
|1.772
|0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|7.297
|0,82
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi