Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.941
|2,15
|BIST ANKARA
|2.041
|0,69
|BIST ANTALYA
|1.377
|1,37
|BIST BALIKESİR
|1.303
|1,49
|BIST BURSA
|2.734
|1,13
|BIST DENIZLI
|2.571
|0,60
|BIST ISTANBUL
|1.186
|0,46
|BIST IZMIR
|2.560
|1,54
|BIST KAYSERI
|5.540
|0,23
|BIST KOCAELI
|2.469
|1,38
|BIST KONYA
|1.786
|1,40
|BIST TEKIRDAĞ
|7.427
|1,56
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi