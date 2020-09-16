Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.173
|4,19
|BIST ANKARA
|2.032
|0,18
|BIST ANTALYA
|1.406
|1,88
|BIST BALIKESİR
|1.314
|1,19
|BIST BURSA
|2.727
|0,79
|BIST DENIZLI
|2.564
|0,92
|BIST ISTANBUL
|1.188
|0,42
|BIST IZMIR
|2.583
|0,72
|BIST KAYSERI
|5.601
|1,31
|BIST KOCAELI
|2.467
|-0,48
|BIST KONYA
|1.854
|4,23
|BIST TEKIRDAĞ
|7.618
|2,64
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi