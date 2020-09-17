Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.075
|-1,93
|BIST ANKARA
|2.015
|-0,43
|BIST ANTALYA
|1.393
|-1,58
|BIST BALIKESİR
|1.334
|0,78
|BIST BURSA
|2.752
|1,16
|BIST DENIZLI
|2.538
|-0,28
|BIST ISTANBUL
|1.178
|-0,34
|BIST IZMIR
|2.573
|-0,40
|BIST KAYSERI
|5.673
|-0,89
|BIST KOCAELI
|2.447
|-0,51
|BIST KONYA
|1.854
|-1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|7.431
|-2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
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