Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 5.075 -1,93 BIST ANKARA 2.015 -0,43 BIST ANTALYA 1.393 -1,58 BIST BALIKESİR 1.334 0,78 BIST BURSA 2.752 1,16 BIST DENIZLI 2.538 -0,28 BIST ISTANBUL 1.178 -0,34 BIST IZMIR 2.573 -0,40 BIST KAYSERI 5.673 -0,89 BIST KOCAELI 2.447 -0,51 BIST KONYA 1.854 -1,20 BIST TEKIRDAĞ 7.431 -2,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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