Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.164
|1,59
|BIST ANKARA
|2.028
|0,28
|BIST ANTALYA
|1.403
|-0,55
|BIST BALIKESİR
|1.353
|1,20
|BIST BURSA
|2.760
|0,25
|BIST DENIZLI
|2.524
|-0,83
|BIST ISTANBUL
|1.187
|0,16
|BIST IZMIR
|2.630
|1,19
|BIST KAYSERI
|5.690
|-0,88
|BIST KOCAELI
|2.487
|0,17
|BIST KONYA
|1.831
|-0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|7.438
|0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:37 - Kaynak: AA
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