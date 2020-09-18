Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 5.164 1,59 BIST ANKARA 2.028 0,28 BIST ANTALYA 1.403 -0,55 BIST BALIKESİR 1.353 1,20 BIST BURSA 2.760 0,25 BIST DENIZLI 2.524 -0,83 BIST ISTANBUL 1.187 0,16 BIST IZMIR 2.630 1,19 BIST KAYSERI 5.690 -0,88 BIST KOCAELI 2.487 0,17 BIST KONYA 1.831 -0,83 BIST TEKIRDAĞ 7.438 0,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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