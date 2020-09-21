Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.190 0,76 BIST ANKARA 2.010 -0,63 BIST ANTALYA 1.425 -0,22 BIST BALIKESİR 1.396 2,17 BIST BURSA 2.732 -0,22 BIST DENIZLI 2.519 -0,26 BIST ISTANBUL 1.192 -0,14 BIST IZMIR 2.641 0,27 BIST KAYSERI 5.680 0,24 BIST KOCAELI 2.472 -0,55 BIST KONYA 1.836 -0,33 BIST TEKIRDAĞ 7.463 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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