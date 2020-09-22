Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.154 -0,18 BIST ANKARA 1.980 0,15 BIST ANTALYA 1.390 -0,30 BIST BALIKESİR 1.404 3,23 BIST BURSA 2.712 1,26 BIST DENIZLI 2.467 0,63 BIST ISTANBUL 1.180 0,43 BIST IZMIR 2.532 -0,12 BIST KAYSERI 5.699 1,38 BIST KOCAELI 2.437 0,51 BIST KONYA 1.839 1,71 BIST TEKIRDAĞ 7.384 1,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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