Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.154
|-0,18
|BIST ANKARA
|1.980
|0,15
|BIST ANTALYA
|1.390
|-0,30
|BIST BALIKESİR
|1.404
|3,23
|BIST BURSA
|2.712
|1,26
|BIST DENIZLI
|2.467
|0,63
|BIST ISTANBUL
|1.180
|0,43
|BIST IZMIR
|2.532
|-0,12
|BIST KAYSERI
|5.699
|1,38
|BIST KOCAELI
|2.437
|0,51
|BIST KONYA
|1.839
|1,71
|BIST TEKIRDAĞ
|7.384
|1,04
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi