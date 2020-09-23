Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.152
|0,46
|BIST ANKARA
|2.012
|0,96
|BIST ANTALYA
|1.400
|1,34
|BIST BALIKESİR
|1.454
|3,58
|BIST BURSA
|2.813
|3,17
|BIST DENIZLI
|2.651
|3,79
|BIST ISTANBUL
|1.204
|1,33
|BIST IZMIR
|2.578
|0,00
|BIST KAYSERI
|5.960
|2,43
|BIST KOCAELI
|2.445
|0,75
|BIST KONYA
|1.865
|1,75
|BIST TEKIRDAĞ
|7.478
|0,86
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi