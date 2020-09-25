Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.222
|0,47
|BIST ANKARA
|2.053
|1,07
|BIST ANTALYA
|1.439
|1,30
|BIST BALIKESİR
|1.442
|0,62
|BIST BURSA
|2.860
|1,79
|BIST DENIZLI
|2.720
|2,17
|BIST ISTANBUL
|1.216
|0,47
|BIST IZMIR
|2.597
|0,18
|BIST KAYSERI
|6.063
|0,48
|BIST KOCAELI
|2.480
|0,68
|BIST KONYA
|1.868
|1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|7.393
|0,10
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi