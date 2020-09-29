Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.166 0,73 BIST ANKARA 2.079 0,77 BIST ANTALYA 1.452 1,40 BIST BALIKESİR 1.454 0,29 BIST BURSA 2.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.166 0,73
BIST ANKARA 2.079 0,77
BIST ANTALYA 1.452 1,40
BIST BALIKESİR 1.454 0,29
BIST BURSA 2.999 2,49
BIST DENIZLI 2.862 3,77
BIST ISTANBUL 1.222 0,60
BIST IZMIR 2.629 1,50
BIST KAYSERI 6.175 0,28
BIST KOCAELI 2.460 0,45
BIST KONYA 1.979 3,02
BIST TEKIRDAĞ 7.310 1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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