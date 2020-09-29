Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.166
|0,73
|BIST ANKARA
|2.079
|0,77
|BIST ANTALYA
|1.452
|1,40
|BIST BALIKESİR
|1.454
|0,29
|BIST BURSA
|2.999
|2,49
|BIST DENIZLI
|2.862
|3,77
|BIST ISTANBUL
|1.222
|0,60
|BIST IZMIR
|2.629
|1,50
|BIST KAYSERI
|6.175
|0,28
|BIST KOCAELI
|2.460
|0,45
|BIST KONYA
|1.979
|3,02
|BIST TEKIRDAĞ
|7.310
|1,13
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi