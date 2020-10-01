Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.146
|0,31
|BIST ANKARA
|2.194
|0,73
|BIST ANTALYA
|1.459
|-0,77
|BIST BALIKESİR
|1.463
|0,14
|BIST BURSA
|3.091
|0,75
|BIST DENIZLI
|2.998
|-1,61
|BIST ISTANBUL
|1.234
|-0,16
|BIST IZMIR
|2.658
|0,91
|BIST KAYSERI
|6.161
|-3,38
|BIST KOCAELI
|2.465
|-0,42
|BIST KONYA
|1.999
|-0,99
|BIST TEKIRDAĞ
|7.274
|-1,70
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi