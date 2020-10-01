Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.146 0,31 BIST ANKARA 2.194 0,73 BIST ANTALYA 1.459 -0,77 BIST BALIKESİR 1.463 0,14 BIST BURSA 3.091 0,75 BIST DENIZLI 2.998 -1,61 BIST ISTANBUL 1.234 -0,16 BIST IZMIR 2.658 0,91 BIST KAYSERI 6.161 -3,38 BIST KOCAELI 2.465 -0,42 BIST KONYA 1.999 -0,99 BIST TEKIRDAĞ 7.274 -1,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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