Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.179
|0,61
|BIST ANKARA
|2.171
|1,39
|BIST ANTALYA
|1.462
|-0,08
|BIST BALIKESİR
|1.550
|3,47
|BIST BURSA
|3.153
|2,15
|BIST DENIZLI
|2.977
|3,51
|BIST ISTANBUL
|1.254
|1,50
|BIST IZMIR
|2.686
|1,29
|BIST KAYSERI
|6.245
|0,99
|BIST KOCAELI
|2.478
|0,87
|BIST KONYA
|2.025
|1,52
|BIST TEKIRDAĞ
|7.357
|1,21
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi