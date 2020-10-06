Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.222
|-0,01
|BIST ANKARA
|2.195
|0,42
|BIST ANTALYA
|1.486
|-0,79
|BIST BALIKESİR
|1.621
|3,05
|BIST BURSA
|3.235
|2,06
|BIST DENIZLI
|3.112
|2,63
|BIST ISTANBUL
|1.269
|0,82
|BIST IZMIR
|2.705
|0,24
|BIST KAYSERI
|6.414
|0,85
|BIST KOCAELI
|2.494
|0,38
|BIST KONYA
|2.093
|1,69
|BIST TEKIRDAĞ
|7.557
|2,01
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi