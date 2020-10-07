Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.216 0,38 BIST ANKARA 2.181 0,28 BIST ANTALYA 1.479 -0,19 BIST BALIKESİR 1.632 1,45 BIST BURSA 3.289 2,12 BIST DENIZLI 3.031 -1,03 BIST ISTANBUL 1.259 0,35 BIST IZMIR 2.695 0,42 BIST KAYSERI 6.443 1,11 BIST KOCAELI 2.499 0,38 BIST KONYA 2.069 -0,66 BIST TEKIRDAĞ 7.466 -0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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