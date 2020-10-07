Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.216
|0,38
|BIST ANKARA
|2.181
|0,28
|BIST ANTALYA
|1.479
|-0,19
|BIST BALIKESİR
|1.632
|1,45
|BIST BURSA
|3.289
|2,12
|BIST DENIZLI
|3.031
|-1,03
|BIST ISTANBUL
|1.259
|0,35
|BIST IZMIR
|2.695
|0,42
|BIST KAYSERI
|6.443
|1,11
|BIST KOCAELI
|2.499
|0,38
|BIST KONYA
|2.069
|-0,66
|BIST TEKIRDAĞ
|7.466
|-0,54
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi