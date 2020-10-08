Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.195
|-0,11
|BIST ANKARA
|2.156
|-1,29
|BIST ANTALYA
|1.451
|-0,17
|BIST BALIKESİR
|1.671
|1,98
|BIST BURSA
|3.372
|2,28
|BIST DENIZLI
|2.956
|-0,57
|BIST ISTANBUL
|1.260
|0,07
|BIST IZMIR
|2.736
|0,71
|BIST KAYSERI
|6.591
|1,68
|BIST KOCAELI
|2.493
|-0,22
|BIST KONYA
|2.045
|-0,45
|BIST TEKIRDAĞ
|7.461
|0,05
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi