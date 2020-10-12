Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.254 1,35 BIST ANKARA 2.198 1,41 BIST ANTALYA 1.608 2,17 BIST BALIKESİR 1.722 1,37 BIST BURSA 3.629 4,31 BIST DENIZLI 3.027 -0,06 BIST ISTANBUL 1.287 1,14 BIST IZMIR 2.883 2,61 BIST KAYSERI 6.816 1,53 BIST KOCAELI 2.563 0,45 BIST KONYA 2.150 3,51 BIST TEKIRDAĞ 7.794 2,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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