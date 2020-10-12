Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.254
|1,35
|BIST ANKARA
|2.198
|1,41
|BIST ANTALYA
|1.608
|2,17
|BIST BALIKESİR
|1.722
|1,37
|BIST BURSA
|3.629
|4,31
|BIST DENIZLI
|3.027
|-0,06
|BIST ISTANBUL
|1.287
|1,14
|BIST IZMIR
|2.883
|2,61
|BIST KAYSERI
|6.816
|1,53
|BIST KOCAELI
|2.563
|0,45
|BIST KONYA
|2.150
|3,51
|BIST TEKIRDAĞ
|7.794
|2,12
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi