Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.343 0,01 BIST ANKARA 2.217 0,64 BIST ANTALYA 1.640 -1,96 BIST BALIKESİR 1.684 -2,83 BIST BURSA 3.499 -1,81 BIST DENIZLI 3.047 2,20 BIST ISTANBUL 1.298 0,89 BIST IZMIR 2.890 0,28 BIST KAYSERI 6.815 1,53 BIST KOCAELI 2.602 1,59 BIST KONYA 2.192 0,82 BIST TEKIRDAĞ 7.720 0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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