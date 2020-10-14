Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.343
|0,01
|BIST ANKARA
|2.217
|0,64
|BIST ANTALYA
|1.640
|-1,96
|BIST BALIKESİR
|1.684
|-2,83
|BIST BURSA
|3.499
|-1,81
|BIST DENIZLI
|3.047
|2,20
|BIST ISTANBUL
|1.298
|0,89
|BIST IZMIR
|2.890
|0,28
|BIST KAYSERI
|6.815
|1,53
|BIST KOCAELI
|2.602
|1,59
|BIST KONYA
|2.192
|0,82
|BIST TEKIRDAĞ
|7.720
|0,49
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi