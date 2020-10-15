Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.256 -0,25 BIST ANKARA 2.204 -0,46 BIST ANTALYA 1.607 -0,96 BIST BALIKESİR 1.661 -0,19 BIST BURSA 3.572 1,65 BIST DENIZLI 2.998 -0,79 BIST ISTANBUL 1.300 -0,52 BIST IZMIR 2.906 0,09 BIST KAYSERI 6.914 1,56 BIST KOCAELI 2.613 -0,04 BIST KONYA 2.164 -0,31 BIST TEKIRDAĞ 8.089 5,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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