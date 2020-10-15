Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.256
|-0,25
|BIST ANKARA
|2.204
|-0,46
|BIST ANTALYA
|1.607
|-0,96
|BIST BALIKESİR
|1.661
|-0,19
|BIST BURSA
|3.572
|1,65
|BIST DENIZLI
|2.998
|-0,79
|BIST ISTANBUL
|1.300
|-0,52
|BIST IZMIR
|2.906
|0,09
|BIST KAYSERI
|6.914
|1,56
|BIST KOCAELI
|2.613
|-0,04
|BIST KONYA
|2.164
|-0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|8.089
|5,31
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi