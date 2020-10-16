Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.215
|0,15
|BIST ANKARA
|2.214
|0,38
|BIST ANTALYA
|1.629
|2,33
|BIST BALIKESİR
|1.640
|-0,63
|BIST BURSA
|3.633
|1,44
|BIST DENIZLI
|3.007
|0,83
|BIST ISTANBUL
|1.309
|1,13
|BIST IZMIR
|2.941
|1,47
|BIST KAYSERI
|7.012
|1,90
|BIST KOCAELI
|2.625
|1,00
|BIST KONYA
|2.217
|1,69
|BIST TEKIRDAĞ
|7.919
|-0,43
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi